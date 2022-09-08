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بنك روسي يبدأ تعاملاته بالدرهم الإماراتي.. فكم سعر صرفه أمام الروبل؟

مال وأعمال

بنك روسي يبدأ تعاملاته بالدرهم الإماراتي.. فكم سعر صرفه أمام الروبل؟
Globallookpress
صورة تعبيرية - أوراق نقدية إماراتية
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أطلق "سوفكوم بنك" الروسي اليوم الخميس عمليات بيع الدرهم الإماراتي على شكل نقدي، ويأتي ذلك في إطار اتجاه روسيا للابتعاد عن عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

وقال البنك الروسي في تقرير، إن "البنك يقدم لعملائه إحدى أكثر العملات استقرارا في العالم وذلك لأغراض الاستثمار كبديل للدولار واليورو ولاستخدامه في الرحلات السياحية أو رحلات العمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

ووفقا لموقع "سوفكوم بنك" فإن أسعار الصرف ليوم 8 سبتمبر 2022 كتالي: سعر شراء الدرهم الإماراتي 16.01 روبل - سعر بيع الدرهم الإماراتي 17.5 روبل.

بنك روسي يبدأ تعاملاته بالدرهم الإماراتي.. فكم سعر صرفه أمام الروبل؟
sovcombank.ru
أسعار الصرف في "سوفكوم بنك"

المصدر: RT + برايم

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