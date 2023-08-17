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صورة نادرة للرئيس بوتين في إحدى عربات القطار

مال وأعمال

صورة نادرة للرئيس بوتين في إحدى عربات القطار
ria kremlin pool
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دشّن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم خط قطارات فوق أرضي جديد يربط موسكو بمقاطعتها، حيث استقل مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أحد القطارات الجديدة وتفقّد أداءه.

ونشر الفريق الصحفي المعني بتغطية أخبار الكرملين صور الرئيس الروسي يرافقه عمدة موسكو في إحدى عربات القطار وأرفق المنشور بتعليق: "صور نادرة... بوتين وسوبيانين في عربة قطار واحد".

صورة نادرة للرئيس بوتين في إحدى عربات القطار
ria kremlin pool
صورة نادرة للرئيس بوتين في إحدى عربات القطار
ria kremlin pool

وتم اليوم افتتاح مسار "أم تس دي 3"، والذي يبلغ طوله قرابة 85 كيلومترا ويضم 38 محطة جديدة، ويربط مدينة زيلينوغراد غرب موسكو ومدينة رامنسكي شرقها. 

ومن المتوقع أن يساهم خط القطارات الجديد في تخفيف الضغط عن المواصلات السككيية وشبكة المترو في العاصمة الروسية ومقاطعتها، ويختصر الوقت على المواطنين في تنقلهم عبر موسكو ومقاطعتها الشاسعتين.

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المصدر: RT

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