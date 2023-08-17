بوتين يفتتح شريان نقل جديدا يشق العاصمة الروسية

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خط قطارات جديد يربط غرب العاصمة الروسية بشرقها، في إطار خطة حكومية لمواكبة النمو السكاني في العاصمة وتقديم أفضل خدمات النقل للمواطن.

وشارك في مراسم التدشين عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وعدد من المسؤولين في الحكومة الروسية وسلطات العاصمة.

وقال سوبيانين، إن عملية انتقال الراكب من الخط الجديد "أم تس دي 3" إلى المترو وبالعكس ستكون مجانية، ما سيسهم في خفض كلفة الرحلة بواقع 3.5 مرة.

وأضاف أنه مع افتتاح "أم تس دي 3" أصبحت خدمة القطارات فوق الأرضية في موسكو في متناول 3.5 مليون شخص جدد، ستقلل عناءهم وتقرب المسافات عليهم.

ويبلغ طول "أم تس دي 3" الذي افتتح اليوم قرابة 85 كيلومترا ويضم 38 محطة جديدة. ويربط مدينة زيلينوغراد غرب موسكو ومدينة رامنسكي شرقها.

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ومن المتوقع أن يساهم خط القطارات الجديد في تخفيف الضغط عن المواصلات السككيية وشبكة المترو في العاصمة الروسية ومقاطعتها، ويختصر الوقت على المواطنين في تنقلهم عبر موسكو ومقاطعتها الشاسعتين.

وفي يونيو الماضي أعلن عمدة موسكو أنه خلال العام الجاري سيتم افتتاح خطي القطارات "أم تس دي 3 و4" ليربطان مترو موسكو ومحطات القطارات الخارجية وخطي القطارات "أم تس دي 1 و2"، ضمن تطوير شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق في موسكو ومقاطعتها، حيث تضاعف طولها في غضون 10 سنوات.

المصدر: RT