انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف اقتصادية

واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات اليوم الخميس في ظل استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، واحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساس.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.29% إلى 79.15 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.16% إلى 83.32 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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المصدر: RT + بلومبرغ