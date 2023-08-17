انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف اقتصادية
Globallookpress
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واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات اليوم الخميس في ظل استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، واحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساس.
وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.29% إلى 79.15 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.16% إلى 83.32 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
المصدر: RT + بلومبرغ