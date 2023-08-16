أسهم شركة أمريكية تقفز بنسبة 624% في أول تداول بالولايات المتحدة

قفزت أسهم شركة "ساكس بارينتي غولف" الأمريكية بنسبة 624% في أول يوم تداول لها بالولايات المتحدة لتتصدر بذلك قائمة أفضل أسهم الطروحات العامة الأولية في البورصات الأمريكية هذا العام.

واقترب سعر سهم الشركة التي تصنع معدات الغولف بما في ذلك مضارب بقيمة 400 دولار، إلى ما يقرب من 29 دولارا يوم الثلاثاء بعد تسعير طرحها العام الأولي البالغ 3.2 مليون سهم، بسعر 4 دولارات، حسبما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".

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ويقل سعر أسهم شركة "ساكس بارينتي غولف" (Sacks Parente Golf) عن أسهم شركة "سكوتي كاميرون" (Scotty Cameron)، وهي علامة تجارية منافسة اشتهر اللاعب العالمي تايغر وودز باستخدامه أدواتها طوال مسيرته المهنية.

وحققت "ساكس بارينتي" مبيعات بقيمة 190 ألف دولار فقط في 2022، وفقا لأحد الإفصاحات التي كشفت عنها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولم تحقق أرباحا بعد.

كما تكبدت الشركة التي تتخذ من مدينة كاماريلو بولاية كاليفورنيا مقرا لها، خسارة صافية قدرها 3.5 ملايين دولار العام الماضي.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 حققت الشركة صافي مبيعات بقيمة 90 ألف دولار، فيما بلغ صافي خسائرها 917 ألف دولار.

وجاءت المكاسب بعد يوم متقلب من التداول للشركات التي تطرح أسهمها لأول مرة بالبورصة.

ووقف التداول في أسهم "ساكس بارينتي" 19 مرة على الأقل بسبب التقلبات خلال الجلسة، كما وقفت تداولات أسهم شركة "إس آر إم إنترتينمنت"، التي أدرجت أسهمها لأول مرة أيضا يوم الثلاثاء، 5 مرات بسبب التقلبات.

المصدر: "بلومبيرغ"