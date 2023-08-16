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البورصة التركية تسجل رقما قياسيا

مال وأعمال

البورصة التركية تسجل رقما قياسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجل عدد المستثمرين بسوق الأسهم في تركيا رقما قياسيا بحلول 15 أغسطس من العام الجاري، بواقع 5 ملايين و636 ألفا و160 مستثمرا.

وأفاد مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في تركيا، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بأن الارتفاع في العدد السنوي للمستثمرين بلغ 3 ملايين و3 آلاف و214، ما يؤشر لزيادة بنسبة 114.06 بالمئة.

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وأشار أن عدد المستثمرين في البورصة على أساس شهري زاد بنسبة 27.54 بالمئة، ليلتحق بذلك مليون و216 ألفا و954 بالمستثمرين.

المصدر: الأناضول

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