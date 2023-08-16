البورصة التركية تسجل رقما قياسيا

سجل عدد المستثمرين بسوق الأسهم في تركيا رقما قياسيا بحلول 15 أغسطس من العام الجاري، بواقع 5 ملايين و636 ألفا و160 مستثمرا.

وأفاد مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في تركيا، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بأن الارتفاع في العدد السنوي للمستثمرين بلغ 3 ملايين و3 آلاف و214، ما يؤشر لزيادة بنسبة 114.06 بالمئة.

إقرأ المزيد

وأشار أن عدد المستثمرين في البورصة على أساس شهري زاد بنسبة 27.54 بالمئة، ليلتحق بذلك مليون و216 ألفا و954 بالمستثمرين.

المصدر: الأناضول