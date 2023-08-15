الحكومة السورية ترفع أسعار المحروقات وتبقي سعر الخبز ثابتا

رفعت وزارة التجارة الداخلية السورية أسعار المشتقات النفطية، المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل. وأكدت أنه لا يوجد أي تعديل على سعر ربطة الخبز.

وجاءت الزيادات كما يلي:

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أصبح سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد

أصبح سعر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد.

أصبح سعر مبيع المازوت الصناعي المقدم لكل من "الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية" 8000 ليرة سورية للتر الواحد

أصبح سعر مبيع مادة البنزين "الأوكتان 90" المدعوم 8000 ليرة سورية للتر الواحد، فيما تم تحديد سعر مبيع مادة البنزين الممتاز "الأوكتان 95" بـ13500 ليرة سورية للتر الواحد.

ورفعت الوزارة سعر مبيع المواد المذكورة الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى وهي: المازوت الحر بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد والفيول بسعر 7887500 ليرة سورية للطن الواحد والغاز السائل دوكما بسعر 9372500 ليرة سورية للطن الواحد.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي تعديل على سعر ربطة الخبز.

المصدر: سانا