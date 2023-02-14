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سوريا.. رفع سعر المازوت الصناعي

مال وأعمال

سوريا.. رفع سعر المازوت الصناعي
AP
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رفعت وزارة التجارة الداخلية في سوريا سعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية عبر شركة "محروقات"، والشركات الموردة الأخرى في جميع أنحاء البلاد، بنحو الضعف.

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وحددت الوزارة سعر الليتر بـ5400 ليرة سورية، ارتفاعا من 3000 ليرة.

وأشار القرار إلى أنه يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن هذه الأسعار، ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021، وينهى العمل بكل ما هو مخالف لذلك القرار.

وكانت الوزارة حددت في الـ13 من ديسمبر سعر مبيع ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي بـ3000 ليرة سورية.

المصدر: "سانا"

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