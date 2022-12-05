الحكومة السورية تصدر توضيحا بشأن أسعار البنزين والمازوت

أصدرت وزارة التجارة الداخلية السورية توضيحا بشأن مادتي المازوت والبنزين، وذلك بعد ساعة من إصدارها قرارا يسمح لشركة خاصة ببيع المحروقات التي تستوردها، للفعاليات الاقتصادية.

توضيح الوزارة أكد أنه "لم يتم رفع أسعار المازوت أو البنزين على الإطلاق"، وأضاف: "لكن الحكومة استطاعت تأمين كميات إضافية مستوردة وطرحتها بناء على الكلفة لكي ترفد ما هو موجود في ظل نقص المشتقات النفطية الحالي".

جاء التوضيح بعد تداول معلومات تقول إن الحكومة رفعت أسعار مادتي المازوت والبنزين، خاصة أن السوق تعاني نقصا حادا في توافرهما.

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وجاءت تلك المعلومات بعد أن نشرت الوزارة قرارا سمحت بموجبه لشركة خاصة بأن تبيع المحروقات التي تستوردها، وحددت لها سعر مبيع ليتر المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 5400 ليرة سورية، (ارتفاعا من 2500 ليرة) وسعر ليتر البنزين بـ 4900 ليرة سورية (يباع بسعر التكلفة حاليا بـ 4000 وعبر البطاقة).

وكانت الوزارة رفعت في مايو الماضي أسعار المازوت للفعاليات الصناعية والتجارية، إلى 2500 ليرة، كما رفعت سعر البنزين (بسعر التكلفة، وغير المدعوم) إلى 3500 ليرة، ولاحقا إلى 4000 ليرة.

(الدولار يعادل 3015 ليرة، حسب النشرة الرسمية للمركزي، بينما يزيد سعره الحقيقي في السوق السوداء عن 5700 ليرة).

المصدر: RT