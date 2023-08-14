الإمارات.. الكشف عن حجم التمويل المقدم للقطاع الخاص

ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات، بنحو 28.4 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023، بحسب مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت بيانات المركزي الإماراتي أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 745.5 مليار درهم (حوالي 203 مليارات دولار) في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة بنسبة 4% خلال 5 أشهر.

وبحسب البيانات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة في مايو الماضي بنسبة 1.11% أو ما يعادل 8.2 مليار درهم، مقابل 737.3 مليار درهم في أبريل الماضي.

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وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام