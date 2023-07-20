مصر تحصل على قرض من الإمارات لتمويل صفقة حبوب

كشف وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن مصر ستوقع مع صندوق أبو ظبي للتنمية على اتفاق تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة مقرها أبو ظبي.

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وأوضح أنه سيكون التوقيع خلال الفترة المقبلة وحجم الاتفاقية 400 مليون دولار وتقدم لمصر على شرائح وسيتم التوقيع مع وزارة التعاون الدولي وأشار إلى أن مصر تستورد 5.5 مليون طن قمح.

ولفت إلى أن مصر لديها 23 منشأ معتمد للسلع التموينية، يتم من خلالها استيراد القمح.

يذكر أن الدول المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد الأقماح هي روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، أمريكا، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان، البرازيل، مولدوفا، ليتوانيا، المملكة المتحدة، أوروجواي، والهند.

المصدر: صدى البلد