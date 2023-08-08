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تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي

مال وأعمال

تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تباطأ التضخم السنوي في ألمانيا في شهر يوليو الماضي إلى 6.2% من 6.4%، تم تسجيلها في يونيو.

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"بلومبرغ": قد تصبح ألمانيا "رجل أوروبا المريض" بسبب وضعها الاقتصادي الرديء

وجاء ذلك وفقا لبيان صدر عن مكتب الاحصاء الفدرالي في ألمانيا (Destatis)، وتوافقت القراءة النهائية لشهر يوليو 2023 مع التقديرات الأولية.

وفي وقت سابق، حذرت وكالة "بلومبرغ" من تداعيات الوضع الاقتصادي في ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقالت: "يكافح الاقتصاد الألماني من أجل النمو، وسط توقعات تظهر استمراره في الضعف، وبسبب الوضع الاقتصادي الرديء أصبحت البلاد تنافس على لقب (رجل أوروبا المريض)".

المصدر: برايم

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