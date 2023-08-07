الهيئة المصرية للاستثمار تشيد بالحضور الروسي القوي في مصر

أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية حسام هيبة بالحضور الاستثماري الروسي القوي في مصر، مجددا ترحيب السوق المصرية بجميع الشركات الروسية.

إقرأ المزيد

وقال هيبة خلال مؤتمر صحفي للهيئة: "روسيا تتواجد في العديد من الاستثمارات في مصر، وهم يأتون للاستثمار في عدة مجالات مثل الصناعات الغذائية والبترولية والهندسية".

وحول تأثير الأزمة الأوكرانية على الاستثمارات الروسية في مصر، أوضح هيبة أن الأزمة تؤثر فعلاً على الاستثمارات لكن "مصر ترحب بجميع الشركات الروسية طالما لا يوجد عليها حظر، هذا فضلاً عن أن الروس يتمتعون بذكاء في الصناعات الهندسية ولديهم ذكاء شديد في كل ما يتعلق بالأفكار التكنولوجية".

وتابع: "نعمل حاليًا علي جذب المزيد من الاستثمارات الروسية في مصر".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال القمة الروسية - الأفريقية، التي انعقدت الشهر الماضي، إن العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة تحمل طابعا استراتيجيا، لافتًا إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة الكبيرة.

وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري، عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.

وتحظى العلاقات بين مصر وروسيا بتفاهم وتقارب، في مختلف المجالات، خاصة بعد توقيع اتفاقية بين الرئيسين بوتين والسيسي، في مدينة سوتشي الروسية في 17 أكتوبر 2018، والتي تعمل على زيادة التعاون بين البلدين.

المصدر: سبوتنيك