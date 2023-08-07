 
مباشر

عُمان تصدر بيانا بعد إعلان السعودية وجود حشرات في منتج مصري

مال وأعمال

عُمان تصدر بيانا بعد إعلان السعودية وجود حشرات في منتج مصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vti4

حذر مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عمان عن طريق نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء من تسجيل إصابات حشرية في منتج بامياء مصري.

إقرأ المزيد
السعودية تحذر من منتج غذائي مصري يحتوي على حشرات
السعودية تحذر من منتج غذائي مصري يحتوي على حشرات

وحذر المركز من منتج "بامية زيرو مجمدة" من العلامة التجارية (سنابل) التي تحمل رقم الدفعة (BK3006NA ).

وقال المركز في بيان له رصدته "الشبيبة" إنه حرصا على صحة وسلامة المستهلك، أكد المركز بأنه اتخذ كل ما يلزم لإيقاف استيراده عبر المنافذ الحدودية، ويعمل حالياً على التأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتجات المتأثرة إن وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوصى المركز جميع المستهلكين بتجنب استهلاك المنتج حسب البيانات الموضحة والتخلص منه، مشيرا إلى أنه منتج مصري.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قد حذرت من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في مصر.

وأوضحت أن المنتج يحتوي على إصابات حشرية فيه، مما يعد مخالفًا للائحة الفنية "SFDA.FD/GSO 1978" البامية المجمدة

وأوضحت أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5/ 2024 ويحمل "باركود" رقم (6224000745219) ووزن 400 غرام

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة، والجهات المختصة، لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة، وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا