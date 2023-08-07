عُمان تصدر بيانا بعد إعلان السعودية وجود حشرات في منتج مصري

حذر مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عمان عن طريق نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء من تسجيل إصابات حشرية في منتج بامياء مصري.

تحذير | ورد لـ #مركز_سلامة_وجودة_الغذاء عن طريق نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء ما يفيد وجود إصابات حشرية في منتج

" بامية زيرو مجمدة " من العلامة التجارية (سنابل) التي تحمل رقم الدفعة (BK3006NA )



التفاصيل 🔻 pic.twitter.com/RQN2cNK7DT — مـركز سلامـة وجـودة الغـذاء (@FSQC_OM) August 5, 2023

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وحذر المركز من منتج "بامية زيرو مجمدة" من العلامة التجارية (سنابل) التي تحمل رقم الدفعة (BK3006NA ).

وقال المركز في بيان له رصدته "الشبيبة" إنه حرصا على صحة وسلامة المستهلك، أكد المركز بأنه اتخذ كل ما يلزم لإيقاف استيراده عبر المنافذ الحدودية، ويعمل حالياً على التأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتجات المتأثرة إن وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوصى المركز جميع المستهلكين بتجنب استهلاك المنتج حسب البيانات الموضحة والتخلص منه، مشيرا إلى أنه منتج مصري.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قد حذرت من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في مصر.

وأوضحت أن المنتج يحتوي على إصابات حشرية فيه، مما يعد مخالفًا للائحة الفنية "SFDA.FD/GSO 1978" البامية المجمدة

وأوضحت أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5/ 2024 ويحمل "باركود" رقم (6224000745219) ووزن 400 غرام

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة، والجهات المختصة، لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة، وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.

المصدر: وكالات