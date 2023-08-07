انخفاض كبير في أرباح "أرامكو" السعودية

تراجعت أرباح شركة "أرامكو" السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38% ليبلغ صافي ربحها 112.8 مليار ريال (30.1 مليار دولار).

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وهبطت إيرادات "أرامكو" بنسبة 28.38% خلال الربع الثاني إلى 402.56 مليار ريال (107.3 مليار دولار)، مقارنة بـ562 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت أرباح شركة "أرامكو" إلى 226.4 مليار ريال في النصف الأول من 2023 بنسبة 28%، مقارنة بأرباح قدرها 315.8 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من 2022.

وأشارت الشركة السعودية، إلى أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تراجع أسعار النفط الخام مع ضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.

المصدر: أرقام + رويترز