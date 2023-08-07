"أرامكو" السعودية تعلن عن توزيعات للأرباح هي الأضخم في العالم

تجاوزت التوزيعات النقدية لشركة "أرامكو" السعودية جميع الشركات المدرجة في العالم خلال الربع الثاني من 2023، لتكون أضخم توزيعات نقدية لأي شركة مدرجة في العالم.

وبلغت التوزيعات النقدية لشركة "أرامكو" عن الربع الثاني من 2023 نحو 110.2 مليار ريال (29.4 مليار دولار)، متفوقة على أكبر شركات العالم توزيعا للأرباح "مايكروسوفت".

وتفوقت توزيعات "أرامكو" في الربع الثاني 2023 بنسبة 144% على توزيعات أكبر خمس شركات طاقة في العالم خلفها مجتمعة، والبالغ توزيعاتهم معا للفترة نفسها 12.06 مليار دولار.

وشركات النفط الخمس هي "إكسون موبيل" و"شيفرون" بالولايات المتحدة، و"توتال" في فرنسا، و"شل" الأوروبية و" بي بي" في المملكة المتحدة.

المصدر: الاقتصادية