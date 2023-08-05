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السعودية.. أجواء ساحرة وأمطار غزيرة وبرد كثيف بمنطقة السودة (فيديو)

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السعودية.. أجواء ساحرة وأمطار غزيرة وبرد كثيف بمنطقة السودة (فيديو)
Sputnik
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق تساقط الأمطار وحبات البرد في منطقة السودة بأبها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر "أجواء ساحرة تشهدها السودة اليوم، وأمطارا غزيرة، وبردا كثيفا، وأجواء باردة بـ11 درجة مئوية".

ووثق مواطن مقطع فيديو للأمطار التي هطلت اليوم على منطقة السودة بأبها، قائلا: "اليوم، مرتفعات السودة في منطقة عسير، ودرجة حرارة 11 درجة مئوية، الله يسعدنا ويسعدكم، خير خير".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأه لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيا وتتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

المصدر: RT

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