أمطار غزيرة وسيول في شوارع دبي والشارقة والعين وأبو ظبي في الإمارات (فيديو)
شهدت العديد من مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة تساقط أمطار طوفانية، حيث أدت إلى تشكل السيول التي غمرت شوارع رئيسية في العديد من المدن.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار غزيرة على الشارقة، بالإضافة إلى غزارة الأمطار في دبي.
الامارات : الان هطول أمطار غزيرة على الشارقة #مركز_العاصفة— مركز العاصفة (@Storm_centre) August 5, 2023
5_8_2023 pic.twitter.com/yHi6QaszMk
وشهدت الأودية انصباب المياه في سد الشويب، شمال مدينة العين التابعة لإمارة أبوظبي.
شاهد غزارة الامطار الان على دبي #الامارات#مركز_العاصفة— مركز العاصفة (@Storm_centre) August 5, 2023
5_8_2023 pic.twitter.com/ISXcouDMBn
وغرد متابعون، في الفيديوهات التي تناقلوها عبر منصة "إكس"، بالمباركات والدعوات.
الامارات : الان هطول أمطار غزيرة على دبي #مركز_العاصفة— مركز العاصفة (@Storm_centre) August 5, 2023
5_8_2023 pic.twitter.com/TMt9UrWIpS
مباشر : الأودية تصب في سد الشويب شمال مدينة العين #الامارات#مركز_العاصفة— مركز العاصفة (@Storm_centre) August 5, 2023
5_8_2023 pic.twitter.com/kJWtbHnaA6
الامارات : الان هطول أمطار غزيرة على دبي #مركز_العاصفة— مركز العاصفة (@Storm_centre) August 5, 2023
5_8_2023 pic.twitter.com/L7MAVPWGzS
المصدر: RT