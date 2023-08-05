 
مباشر
عاجل
مراسلة RT: عملية إطلاق نار في تل أبيب وتحييد المنفذ

أمطار غزيرة وسيول في شوارع دبي والشارقة والعين وأبو ظبي في الإمارات (فيديو)

أخبار العالم العربي

أمطار غزيرة وسيول في شوارع دبي والشارقة والعين وأبو ظبي في الإمارات (فيديو)
Globallookpress
دبي - الإمارات العربية المتحدة.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vt7h

شهدت العديد من مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة تساقط أمطار طوفانية، حيث أدت إلى تشكل السيول التي غمرت شوارع رئيسية في العديد من المدن.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار غزيرة على الشارقة، بالإضافة إلى غزارة الأمطار في دبي.

وشهدت الأودية انصباب المياه في سد الشويب، شمال مدينة العين التابعة لإمارة أبوظبي.

وغرد متابعون، في الفيديوهات التي تناقلوها عبر منصة "إكس"، بالمباركات والدعوات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا