"مصر للطيران" تطلق رحلات مباشرة بين القاهرة ونيودلهي

أعلن يحيى زكريا مدير شركة "مصر للطيران" أن الشركة أطلقت أربع رحلات جوية مباشرة بين القاهرة والعاصمة الهندية نيودلهي.

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وأقلعت أول طائرة ركاب تابعة للشركة المصرية على الخط الجديد من مطار القاهرة الدولي.

وأشار زكريا إلى أن افتتاح الخط الجوي الجديد، جاء نتيجة "التوسع المستمر في العلاقات بين البلدين بما في ذلك زيادة حجم التجارة وعدد السياح الذين يزورون مصر والهند".

وأضاف أنه اعتبارا من 4 أغسطس، ستشغّل شركة الطيران المصرية أربع رحلات أسبوعيا على الخط الجديد فيما يتم تسيير خمس رحلات مباشرة أسبوعيا إلى الهند من القاهرة إلى مومباي.

وقال زكريا إن شركة الطيران المصرية، تجري دراسة في الوقت الراهن حول تطوير الاتجاه الآسيوي. ووفقا له، فإن عدد الرحلات إلى هذه المنطقة من العالم سيزداد في المستقبل القريب.

المصدر: تاس