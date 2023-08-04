الروبل الروسي عند أدنى مستوى منذ مارس 2022

تراجع الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، وسجل في التعاملات أدنى مستوى منذ 28 مارس 2022 أمام الدولار واليورو.

وبحلول الساعة 11:59 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 10 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 95 روبلا، فيما صعد اليورو بواقع 55 كوبيكا إلى مستوى 104 روبلات، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق الأسهم، صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.18% إلى 3184.5 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.08% إلى 1057.5 نقطة.

المصدر: RT