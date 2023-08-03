"طالبان" تدعو روسيا لمشروع للسكك الحديدية عبر أفغانستان

أعلن نور الدين عزيزي وزير التجارة والصناعة في الحكومة الأفغانية المؤقتة، أن بلاده دعت روسيا وكازاخستان للمشاركة في مشروع للسكك الحديدية العابرة لأفغانستان.

وأضاف في حديث لمراسل "تاس" على هامش منتدى الأعمال الكازاخي الأفغاني: "ندعو روسيا وكازاخستان للمشاركة في هذا المشروع الذي لا يعتبر استثمارا في أفغانستان فحسب، بل سيعود بالفائدة على الجميع، ونحن مستعدون لاستقبال مجموعات العمل والنظر في تنفيذ هذا المشروع المهم".

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وأضاف أنه يجب على باكستان وأفغانستان وروسيا وكازاخستان وأوزبكستان، إنشاء مكتب في كابول لتقليل وقت التنسيق وحل المشكلات الفنية في أسرع وقت ممكن.

وفي فبراير 2021 وقعت أوزبكستان وباكستان وأفغانستان على خطة لمدّ خط "ترميز - مزار الشريف - كابول – بيشاور" عبر أفغانستان.

وفقا للخطة، يجب أن يستغرق تنفيذ المشروع بطول حوالي 600 كيلومتر خمس سنوات وبكلفة 5 مليارات دولار.

وتدخل السكة الحديدية المذكورة ضمن ممر نقل جديد يربط الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوزبكستان وأفغانستان وباكستان والهند ودول جنوب شرق آسيا.

المصدر: تاس