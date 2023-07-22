إيران: التجارة الخارجية غير النفطية تبلغ حجما غير مسبوق خلال 40 عاما

أعلن المتحدث باسم حكومة إيران، علي بهادري جهرمي، أن بلاده حققت 112 مليار دولار من التجارة الخارجية للسلع غير النفطية في فترة الحكومة الحالية، وهو أمر غير مسبوق بالـ40 عاما الماضية.

وفي اجتماع مع الطلبة الجامعيين في مدينة مشهد، أوضح علي بهادري جهرمي قائلا: "هذا القدر من الصادرات هو خارج النفط، وفي الواقع فإن الصادرات فاقت الواردات"، متابعا: "في الحكومة الحالية، لم تنتظر البلاد الغرب وزادت تبادلاتها التجارية مع بعض دول المنطقة إلى 5 أضعاف".



وأكد بهادري جهرمي أن لغة الحكومة في الدبلوماسية كانت منطقية وواضحة للغاية، مشيرا أن الإنجازات التجارية تحققت في وضع يصعب فيه تبادل حتى دولار واحد، كما أردف أن "مسيرة الحكومة كانت إيجابية في العديد من القطاعات، مثل السياسة الخارجية والسيطرة على نمو السيولة، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% والعديد من المؤشرات.. جذور العديد من المشاكل المتبقية تعود إلى الفترة الماضية، ولكن سيتم تعويضها عن طريق العمل على مدار الساعة وجهود المسؤولين وصبر الشعب ومواكبته".

وأكمل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أنه "في ظل توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية، إيراهيم رئيسي، وإجراءات الفريق الاقتصادي للحكومة، تمكنا من التحكم في نمو التضخم في معظم القطاعات وخفض معدل البطالة إلى أقل من 9%، واستئناف عمل حوالي أربعة آلاف ورشة عمل، كانت مغلقة وشبه مغلقة، فضلا عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% وإجراءات بناءة أخرى"، مشيرا إلى أن "الحكومة بذلت كل جهودها للحد من التضخم لأن ميزانية الدولة كانت تعاني من عجز بلغ 480 ألف مليار تومان عندما بدأت الحكومة العمل في العام 2021"، كما أكد "أن هذا الوضع من اختلال الموازنة موجود أيضا في مجالات أخرى مثل صناديق التقاعد وعدم التوازن في قطاع الطاقة والشبكة المصرفية للبلاد".

وعلق بهادري جهرمي على آخر التطورات بشأن حق إيران من مياه نهر هيرمند الحدودي مع أفغانستان قائلا: "تتابع الجمهورية الإسلامية هذه القضية بجدية، وبالإضافة إلى ذلك، نتطلع إلى حل مشاكل المياه في تلك المنطقة بعدة طرق أخرى، بما في ذلك استخراج المياه العميقة ونقل المياه من الخليج".

المصدر: "إرنا"