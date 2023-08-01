 رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يحذر من خسارة السائح الروسي

حذر رئيس حزب "الحلم الجورجي- جورجيا الديمقراطية" الحاكم، إيراكلي كوباخيدزي، من أن الاقتصاد الجورجي سيخسر مليار دولار سنويا إذا تم فرض حظر شامل على الروس.

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ونقلت وكالة "تاس" عن البرلماني الجورجي "إذا لم يأت السياح الروس إلى جورجيا على الإطلاق، فستخسر البلاد نحو مليار دولار سنويا".

وأشار إلى أن حجم الاقتصاد الجورجي يبلغ 30 مليار دولار، وأضاف: "هذا يعني أنه سيتم خسارة ما بين 20 و30 ألف وظيفة".

المصدر: تاس