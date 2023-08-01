خطة روسية لإنتاج نحو 60 طائرة مدنية حديثة

قال أندريه بوجينسكي مدير عام شركة "ياكوفليوف" للصناعات الجوية، إن روسيا تخطط لإنتاج عشرات الطائرات المدنية الحديثة مع حلول عام 2026.

وأشار إلى أنه خلال المدة المذكورة، سيتم إنتاج 18 طائرة من طراز MS-21 وأكثر من 40 طائرة من الجيل الجديد من طراز Sukhoi Superjet.

إقرأ المزيد

وأضاف: "لدينا برنامج شامل لتطوير الطيران المدني، وهي خطة عمل واضحة مقسمة إلى مراحل. المرحلة الأولى 2023-2025، وخلالها سنقوم بإنتاج 18 طائرة من طراز MS-21 (ستة في 2024، و 12 طائرة في 2025)، وأكثر من 40 طائرة Superjet جديدة بمكونات محلية مع الاستعاضة عن الاستيراد".

وتابع بوجينسكي قائلا: "من الواضح أنه وبسبب الظروف الحالية، يجري العمل بشكل متواز في كافة المجالات. في مجال البحث والتصميم التجريبي مع التركيز على الاستعاضة عن الاستيراد، مع السير قدما في مجال الإنتاج التجاري".

وطورت روسيا MS-21 لتكون طائرة مدنية مخصصة للرحلات الجوية القصيرة ومتوسطة المدى، وصممتها لتحمل بين 150 و211 راكبا، ولتكون منافسة للطائرات المدنية الأجنبية بما فيها طائرات بوينغ.

وطائرة SSJ New هي طائرة روسية واعدة قصيرة المدى ضيقة الهيكل، وهي نسخة جديدة من Sukhoi Superjet 100 مع أقصى درجة اعتماد على المكونات المحلية والاستعاضة عن الاستيراد.

المصدر: نوفوستي