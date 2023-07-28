روسيا تكشف موعد عودة سيارات "لادا" إلى مصر

تتوقع شركة "أفتوفاز" الروسية استئناف إنتاج سيارات "لادا" في مصنع الأمل في مصر في عام 2024، حيث تتحدث الشركة عن إنتاج السيارات من طراز "غرانتا" فقط.

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وقال قال رئيس الشركة مكسيم سوكولوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش منتدى "روسيا - أفريقيا": "تم استئناف عملية التفاوض ونأمل أن نتمكن خلال العام المقبل من استئناف هذا الإنتاج بشكل مشترك في شركة الأمل بمصر".

وأوضح أنه تم إيقاف الإنتاج نظرا لبعض المشاكل اللوجستية وصعوبات في التسويات المتبادلة، ورغم تحسن سعر صرف الروبل في الفترة الأخيرة إلا أنه كان جيدا محليا وليس للتصدير ولم يكن من المجدي اقتصاديا توفير السيارة على الساحة المصرية.

وتابع: "حتى الآن، من المحتمل أن يكون طراز "غرانتا" الذي تم إنتاجه سابقا هو الذي سيتم إنتاجه مجددا، حيث تم إعداد السوق المصرية لبيع السيارات ذات الميزانية المحدودة، وLada Granta هي السيارة الأكثر ميزانية في خطنا.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز على تطوير السوق المصرية، لكن أولاً نحتاج إلى استعادة ما كان لدينا من إنتاج.

وكانت تتوفر لادا غرانتا العام الماضي في السوق المصرية بـ 3 فئات، الأولى بناقل حركة مانيوال بسعر 194.5 ألف جنيه، والثانية بناقل حركة أوتوماتيكي بسعر 229.5 ألف جنيه، والثالثة بناقل حركة أوتوماتيكي بسعر 235.5 ألف جنيه، حيث تتميز سيارات لادا بسعرها مقارنة بالسيارات الأخرى في السوق المصرية في ظل الأزمة التي تعاني منها السوق في قطاع السيارات.

المصدر: نوفوستي