شركة لادا تعلن استعدادها لاستئناف إنتاج سياراتها في مصر

قال رئيس شركة "لادا" الروسية مكسيم سوكولوف، إن شركة "أفتوفاز" الروسية تخطط لاستئناف إنتاج سيارات "لادا" في مصنع الأمل في مصر.

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وقال على هامش منتدى "روسيا - إفريقيا": "مهمتنا الرئيسية الآن هي استئناف وزيادة تطوير هذا المشروع المشترك، ونتوقع أيضا أن تصبح مصر - ممثلة في شركة الأمل الموزع والمنتج للسيارات الروسية - أن تكون مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية لقارة إفريقيا بأكملها".

وكانت تتوفر لادا غرانتا العام الماضي في السوق المصري بـ 3 فئات، الأولى بناقل حركة مانيوال بسعر 194.5 ألف جنيه، والثانية بناقل حركة أوتوماتيكي بسعر 229.5 ألف جنيه، والثالثة بناقل حركة أوتوماتيكي بسعر 235.5 ألف جنيه، حيث تتميز سيارات لادا بسعرها مقارنة بالسيارات الأخرى في السوق المصرية في ظل الأزمة التي يعاني منها السوق في قطاع السيارات.

المصدر: نوفوستي