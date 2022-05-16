الكشف عن مصير سيارات "لادا" الروسية في مصر

تنتظر شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة لادا الروسية في مصر، حصول الشركة الأم أوتوفاز على موافقة استثنائية من الحكومة الروسية، لفتح الباب أمام تصدير أجزاء جرانتا إلى مصر مجددا.

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ووفقا لتصريحات عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل، لموقع Shift-EG، فإن هناك محاولات مستمرة من الجانب الروسي لإعادة تشغيل مصنع الأمل بكامل قدرته الإنتاجية، وأن الأمل مازالت باقية على تاريخها مع علامة لادا الروسية.

قال سليمان إن قدرة الأمل الإنتاجية سوف تعود إلى طبيعتها بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من قرار الاعتمادات المستندية، والعمل بمستندات التحصيل مرة أخرى.

وأشار إلى أن مفاوضات أولية مع شركات عالمية، لتقديم طرازات يُمكن تجميعها محليا، بديلة لطراز لادا جرانتا، في حالة استمرار الأزمة الراهنة.

تتوفر لادا جرانتا في السوق المصري بـ 3 فئات، الأولى بناقل حركة مانيوال بسعر 194.5 ألف جنيه، والثانية بناقل حركة أوتوماتيكي بسعر 229.5 ألف جنيه، والثالثة بناقل حركة أوتوماتيكي بسعر 235.5 ألف جنيه.

المصدر: shift-eg + صدى البلد