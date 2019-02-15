رئيس شركة "روستيخ": سيارات لادا ستجمع في مصر وتصدر للدول المجاورة

أعلن رئيس شركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشميزوف، أن روسيا أسست مصنعا في مصر خاصا بسيارات "لادا" لتجميعها هناك وتصديرها لدول الجوار.

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وأكد تشميزوف أن روسيا تتعاون مع الكثير من الدول العربية، ودول المنطقة ليس فقط في الصناعات العسكرية، بل وكذلك المنتجات المدنية التي توردها إلى هناك.

وأضاف: "تسوق شركتا كاماز وآفتوفاز لمنتجاتهما بشكل نشط في السوق العربية... وفي الإمارات منذ العام 2014 يعمل مركز توكيل معتمد لشركة كاماز، وبعنا أكثر من 800 مركبة بواسطته في هذه السوق"... "أما سياراتنا من طراز لادا، فقد أسسنا مصنع تجميع لها في مصر، وإنتاجه يتم توجيهه ليس فقط للسوق المحلية، بل وكذلك لأسواق الدول المجاورة".

المصدر: RT