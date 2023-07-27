شركة روسية تعلن عن مشروع كبير مع مصر

أعلن رئيس مجموعة النقل الروسية "فيسكو" أندريه سيفريلوف عن تفاصيل كبيرة تجهز لها الشركة مع مصر لربط الموانئ المصرية والروسية ببعضها.

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وقال رئيس الشركة وفقا لوكالة "تاس" الروسية على هامش قمة "روسيا - إفريقيا": "نحن نعتبر مصر شريكا أساسيا، وإنه أمر مثير للاهتمام التعاون معها ليس فقط كدولة ذات اقتصاد متطور ديناميكيا في القارة الإفريقية، ولكن أيضا كموقع جغرافي ملائم، مما يمنحها الفرصة للعمل كمركز لتجميع البضائع للعبور إلى بلدان شمال ووسط إفريقيا".

وتابع رئيس الشركة: "قمنا بالتعاون مع الحكومة المصرية، ونناقش إمكانية استخدام مرافق الموانئ المصرية. وفي الوقت الحالي، يتم بالفعل تشكيل مكتبنا الخاص في مصر، ونحن نستعد لفتح رابط تجاري بحري مباشر من مصر بحلول نهاية عام 2023. وسيربط الطريق بين ميناء دمياط المصري وميناء نوفوروسيسك الروسي ونركز على تصدير البضائع الزراعية".

وتوقع أندريه سيفريلوف أن يتم تصدير ما يقرب من 30 ألف حاوية سنويا على الخط المصري، وهذا حجم كبير إلى حد ماـ وبالمقارنة يبلغ حجم سوق الحاويات بالكامل ما يعادل الاستيراد والتصدير بين الهند وروسيا 80 ألف حاوية مكافئة، وهذا دون الفرص الجديدة المرتبطة بعبور البضائع اللاحق إلى البلدان الأفريقية المجاورة.

المصدر: تاس