شركة روسية تضع عينها على مصر للتوغل في إفريقيا

أعلنت مجموعة "فيسكو" الروسية للنقل أنها تعتزم فتح خطوط شحن مباشرة من مصر نهاية العام الجاري، حيث بدأت بالفعل في إنشاء مكتب لها.

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وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أندري سيفريلوف: "اليوم، بدأنا في تأسيس مكتبنا الخاص في مصر، ونخطط لفتح خطوط شحن مباشرة من مصر بحلول نهاية العام، وترى المجموعة أن هناك إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون بين روسيا وإفريقيا وتتوقع مزيدا من النمو في تدفقات الشحن مع دول القارة الأفريقية".

وأشار سيفريلوف إلى أنه بحلول عام 2025 في المتوسط​​، قد تزداد تجارة الحاويات مع مصر بنسبة 6-7٪. لذلك، سنكون قادرين على إنشاء خدمة ميسورة التكلفة ومنتظمة ومستقرة.

وشدد سيفريلوف على أن فيسكو لديها خطط لتطوير الخدمات اللوجستية عبر المغرب وتونس، حيث أعلنت الشركة في مارس، أنها تدرس إطلاق طريق موسمي لتوصيل الحمضيات والأفوكادو من ميناء أغادير (المغرب) إلى ميناء سانت بطرسبرغ في نهاية عام 2023.

المصدر: تاس