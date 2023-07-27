روسيا تعلن عن تعاون كبير مع مصر في قطاع النفط والغاز

قال وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، إن روسيا ومصر اتفقتا على زيادة إمدادات الطاقة وتوسيع مشاركة شركات النفط والغاز الروسية في مشاريع جديدة.

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وأضاف شولجينوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية على هامش القمة الروسية الإفريقية: "لقد التقيت مرارا وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، واتفقنا على زيادة إمدادات النفط إلى مصر وتوسيع مشاركة شركات النفط والغاز الروسية في مشروعات جديدة لإنتاج الهيدروكربونات على أراضي البلاد".

وأشار إلى أن الوزارة ستكون قادرة على توفير معايير محددة بعد توقيع الشركات على العقود، لافتا إلى أن مصر التي تصدر النفط والغاز بنفسها تريد التعاون معنا في مجال إمدادات الغاز أيضا.

وانطلقت اليوم الخميس، النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية"، حيث تأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

المصدر: تاس