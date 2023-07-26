رئيسة مصرف "بريكس" تدعو لزيادة دور العملات الوطنية في التجارة

دعت رئيسة مصرف "بريكس" الجديد للتنمية، ديلما روسيف، إلى زيادة دور العملات الوطنية في التعاملات التجارية.

وقالت روسيف خلال لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة "روسيا-إفريقيا"، اليوم الأربعاء: "لا يوجد أي أساس لعدم استخدام الدول النامية للعملات المحلية في التجارة الثنائية".

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وأضافت أن المصرف الذي تترأسه، قد تعهد باجتذاب المزيد من الموارد بالعملات الوطنية، ما سيساهم في تعزيز تعددية الأقطاب حسب رأيها.

وأكدت أن استراتيجية تطوير المصرف الجديد للتنمية حتى عام 2026، تنص على زيادة حصة العملات الوطنية في حجم الموارد التي يتم اجتذابها إلى 30%، مشيرة إلى أن اليوان الصيني وعملات أخرى يمكن أن تعوض الدولار الأمريكي واليورو.

المصدر: تاس