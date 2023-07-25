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حرائق اليونان "تلذع" شركات أوروبية

مال وأعمال

حرائق اليونان
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسهم عدد من شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية في الاتحاد الأوروبي، بعد أن ألغت شركات أوروبية رحلات الطيران إلى جزيرة رودوس اليونانية المنكوبة بالحرائق.

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وأمس تراجع سهم شركة النقل البريطانية EasyJet بنسبة 4.7%، فيما انخفض سهم الخطوط الجوية البريطانية بنسبة 1.7%، بينما هبط مشغل الرحلات السياحية Jet2 بنسبة 4.3%، في حين تراجع سهم TUI الألمانية وهي أكبر مجموعة سفر في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.6%.

وأمس أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن شركات طيران ألغت رحلاتها إلى جزيرة رودس باليونان بسبب الحرائق.

وأشارت إلى أن فرق الإسعاف اليونانية أجرت "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق" في جزيرة رودوس السياحية التي يجتاحها حريق كبير لليوم السادس على التوالي يوم الأحد الماضي.

المصدر: تاس + أ ف ب

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