بعد أكبر عملية إجلاء في اليونان.. استمرار حرائق الغابات لليوم السادس بجزيرة رودوس

تواصل فرق الإطفاء اليونانية اليوم الأحد، جهود إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في جزيرة رودوس شرقي اليونان، لليوم السادس على التوالي.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن أكثر من 250 عنصر إطفاء لا زالوا يكافحون لإخماد حريق كبيرة شب في جزيرة رودوس السياحية، وأسفر عن "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق"، حيث شملت نحو 30 ألف شخص.

وانتظر مئات السياح اليوم الأحد في مطار رودوس الدولي بحثا عن رحلة للعودة، بينما علّقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى الجزيرة.

وحذر المتحدث باسم الدفاع المدني اليوناني، فاسيليس فاتراكوغيانيس، من أن "الظروف الجوية تبقى قاسية، بينما سجلت درجات الحرارة 46 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد"، مشيرا إلى أن جميع قوات الحماية المدنية لا تزال في حالة تأهب قصوى.

ولفت إلى أن اندلاع 64 حريقا جديدا اليوم الأحد، في مختلف أرجاء اليونان نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، موضحا أن حريق جزيرة رودوس لا يزال الأكبر بينها ويحتاج إلى جهود مضاعفة لإخماده.

وأوضح الدفاع المدني أن عملية إجلاء جزيرة رودوس تعتبر الأكبر في اليونان، حيث تم إخلاء الجزيرة من نحو 30 ألف شخص من منازلهم أو من الفنادق، بينهم 19 ألف شخص تم إجلائهم كإجراء احترازي، كما نقل 16 ألفا برا وثلاثة آلاف بحرا، إضافة إلى إخلاء 12 بلدة من بينها ليندوس، التي تعتبر القبلات السياحية الرئيسية في الجزيرة.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الأحد في اليونان 40 درجة مئوية في العديد من الأماكن، وفي وسط البلاد وفي شبه جزيرة بيلوبونيز بلغت الحرارة 45 إلى 46.4 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر، وفقا لمرصد أثينا الوطني.

المصدر: أ ف ب