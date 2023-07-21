اتفاق جديد.. العراق يزود لبنان بزيت الوقود والنفط الخام

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع لبنان لتزويد الأخيرة بالوقود والنفط الخام.

وقال وزير النفط في بيان إن هذه المذكرة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 23265 لعام 2023، الذي يهدف إلى توفير احتياجات لبنان من زيت الوقود والنفط الخام دعما لقطاع الكهرباء في لبنان، وانطلاقا من تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار عبد الغني إلى تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهزة لزيت الغاز وفقا لاتفاق الطرفين.

وصرح بأنه سيتم تنظيم عقد جديد للنفط الخام، حيث ستقوم اللجان الفنية المشكلة من الجانبين بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق منها تحديد الكميات وآليات النقل والتحميل والتفريغ وغيرها من الالتزامات الفنية واللوجستية لكل طرف، بعدها يقوم مجلسا الوزراء في كلا البلدين بالمصادقة على توصيات اللجنة المشتركة.

من جانبه، أشاد وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، بموقف العراق حكومة وشعبا لدعم وإسناد بلده لتجاوز أزمته في توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية.

وأشارت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وبمتابعة حثيثة من الوزير فياض، التي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية، إضافة إلى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان.

وأعلنت الوزارة أن المذكرة تتضمن:

- استكمال تنفيذ الاتفاقية الحالية السارية المفعول وتسليم كل الكميات المتبقية قبل أكتوبر، الأمر الذي يرفع معدل تسليم الفيول بمقدار النصف.

- تجديد اتفاقية زيت الوقود سنة إضافية مع زيادة الكميات السنوية المسلمة إلى مليون ونصف مليون طن، بدل المليون طن في الاتفاقية الحالية.

- عقد اتفاقية جديدة لتزويد لبنان بكمية سنوية تصل إلى مليوني طن من النفط الخام تقوم وزارة الطاقة بتبديلها بما يناسب مواصفات معامل إنتاج الكهرباء.

المصدر: وكالات