مصر الشريك الأول لروسيا في إفريقيا.. بيانات مصرية

تزامنا مع الذكرى 80 للعلاقات بين موسكو والقاهرة.. رصدت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانات حول التعاون الاقتصادي تؤكد أن مصر مازالت الشريك الأكبر لروسيا في القارة الإفريقية.

ووفقا لبيانات الهيئة بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021 نحو 3 مليارات دولار بزيادة تقدر 35% عن نفس الفترة من العام الأسبق، ومثّلت مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.

ووصل عدد الشركات الروسية في مصر إلى 467 وهي تعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل.

وشهدت قيمة التجارة بين مصر وروسيا الاتحادية، نموا بنسبة 13% خلال شهر يناير 2021، لتسجل نحو 369.018 مليون دولار مقابل 327.171 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020، لتستحوذ على 4.5% من إجمالي تجارة مصر خلال ذلك الشهر.

ووصلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 356 مليون دولارا بزيادة تقدر بنحو (26.5%) في عام 2018 عن العام السابق له.

وأطلق الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة مبادرة لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية – الروسية وتحويل مصر لمركز لاعادة تصدير المنتجات الروسية.

وتتعاون مصر وروسيا في العديد من المشروعات التنموية الهامة وبينها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وقطاعات الطاقة والنفط والغاز، والزراعة حيث تحتل مصر المركز الأول بين مستوردي القمح والحبوب من روسيا.

وتحتفل مصر وروسيا بـ80 عاما مرت على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر، التي تشهد زخما كبيرا في مختلف المجالات وعلى المستويين الرسمي والشعبي.

المصدر: RT