مصر تكشف سبب توقفها عن تصدير الغاز

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف تصدير الغاز مجددا بحلول أكتوبر المقبل.

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وأضاف وزير البترول، خلال تصريحات صحفية، أن معظم إنتاج مصر يستخدم محليًا في الصيف، لكن هناك كميات فائضة متاحة للتصدير خلال فصل الشتاء.

وأضاف الوزير أن استهلاك محطات الكهرباء المصرية من الغاز زاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى رغبة الحكومة المصرية في تقليل الاعتماد على المازوت في توليد الطاقة الكهربائية مع ارتفاع أسعاره عالمياً.

كان الوزير قال بداية الشهر الحالي، إن مصر لم تصدر أي كميات من الغاز الطبيعي المسال في يونيو حزيران بسبب عوامل موسمية من بينها ارتفاع الاستهلاك المحلي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية