قناة: بريطانيا تنضم إلى كتلة المحيطين الهندي والهادئ التجارية

أفادت قناة Sky News بأن بريطانيا وقعت على اتفاقية انضمام إلى الكتلة التجارية لدول المحيطين الهندي والهادئ، وسيزيد ذلك تجارتها مع بلدان الكتلة عبر خفض رسوم الجمارك على الواردات.

ووفقا للقناة، باتت بريطانيا أول دولة أوروبية تنضم إلى هذه الكتلة التجارية الإقليمية، التي تأسست عام 2018. وهي تضم أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

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وقالت القناة: "وقع وزير التجارة وشؤون البزنس البريطاني في نيوزيلندا يوم الأحد، على محضر حول الانضمام إلى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) ".

وأشارت القناة إلى أن هذه تعد أكبر صفقة تجارية بريطانية، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهي تتضمن خفض الرسوم الجمركية للصادرات البريطانية إلى البلدان المشاركة في الاتفاقية. وبعد انضمام بريطانيا سيصل الناتج المحلي الإجمالي لهذا التجمع إلى 12 تريليون جنيه إسترليني، ما يشكل 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ونقلت القناة عن وزير الأعمال والتجارة البريطاني كيمي بادنوش قوله، إن الصفقة "ستجلب مليارات الجنيهات بفضل التجارة الإضافية، وستوفر الفرص الضخمة ووصول غير مسبوق إلى سوق تضم أكثر من 500 مليون شخص".

المصدر: نوفوستي