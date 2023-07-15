بعد توقف إمدادات الجزائر.. "شل" تزود المغرب بـ6 مليارات متر مكعّب من الغاز الطبيعي المسال

أعلنت وزارة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة المغربية أن شركة "شل" البريطانية العملاقة ستزوّد البلاد بـ500 مليون متر مكعّب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، بموجب عقد مدته 12 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان إنّه تمّ توقيع العقد الجمعة في الرباط بين المكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالحة للشرب (ONEE) وشركة "شل"، بينما لم يتم الكشف عن قيمة هذه الصفقة.

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وينص الاتفاق على تسليم المغرب سنوياً 500 مليون متر مكعّب مدى اثني عشر عاماً، أي بحجم إجمالي قدره ستة مليارات متر مكعّب.

وبحسب الاتفاق، سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. بعد ذلك، سيتمّ توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية.

يشار إلى أنه في الأول من نوفمبر الماضي، توقّفت الجزائر عن إمداد المغرب بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز الأوروبي المغاربي، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، وسط توترات متصاعدة بين البلدين الجارين. ومنذ ذلك الحين، تسعى المملكة إلى تنويع الخيارات لتغطية احتياجاتها في مجال الطاقة.

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من جهته، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، عبد الرحيم الحفيظي، أن الاتفاق مع "شل" "سيمكّن من تلبية جزء من احتياجاتنا وضمان توريد الغاز الطبيعي لمحطّات الطاقة التابعة للمكتب".

كما نقل البيان عن وزيرة الانتقال الطاقوي ليلى بنعلي قولها إنّ "عقد التوريد متوسط المدى هذا، من شأنه أن يعزّز الأمن الطاقي لبلادنا ويحسّن من تنافسيّتنا إضافة إلى تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون".

المصدر: أ ف ب