مصر تكشف طريقة عمل أول وأحدث مشروع من نوعه في البلاد (فيديو)

كشفت وزارة النقل المصرية عن طريقة عمل أحدث ميناء جاف لنقل البضائع بين الموانئ البرية والجافة والبحرية بواسطة السكك الحديدية، حيث يعتبر الأول من نوعه في البلاد.

إقرأ المزيد

وأظهر مقطع فيديو مسار قطارات سكة الحديد المخصصة لنقل البضائع بمحيط ميناء 6 أكتوبر الجاف، ثم دخول القطار إلى الميناء في مسار محدد، لتبدأ عملية نقل الحاويات من العربات إلى محطة التخزين بالميناء أو العكس ليستكمل القطار مسيره لنقل البضائع عبر موانئ أخرى.

وقال وزير النقل إن مساحة ميناء أكتوبر الجاف تبلغ 100 فدان، حيث يتكون من 10 مباني وساحات تداول بمساحة 60 فدان، فضلا عن سكك حديدية بطول 4.8 كيلو متر وطرق بطول 70 ألف متر مربع وطاقة تداول 720 حاوية يوميا، كما تبلغ سعته التخزينية 260 ألف حاوية.

وأشار المتحدث إلى خط سكة حديد (المناشي/6 أكتوبر) ضمن الممر اللوجيستي (القاهرة - الإسكندرية)، وذلك بإنشاء خط سكة حديد من محطة بني سلامة "على خط المناشي" إلى الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بطول حوالي 68 كيلو متر، فيما يتضمن المشروع 4 جسور لتقاطع المسار مع (محور الضبعة – القطار السريع – طريق الإسكندرية الصحراوي – الرياح الناصري)، و4 محطات ركاب وبضائع لخدمة مشروعات مستقبل مصر وجنة مصر ومدينة 6 أكتوبر والربط مع طريق (القاهرة/الإسكندرية) الصحراوي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية