مصر.. عروض للاستحواذ على أشهر شركات الجيش المصري

أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أنه تم تلقي 6 عروض للاستحواذ على شركة وطنية تعد إحدى أشهر الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للجيش المصري.

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واستعرضت السعيد الطروحات التي تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والتي تتمثل في محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادي بالطرح التنافسي للمحطة على عدد من المستثمرين، وتم تلقي مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر في يونيو 2023.

وأشارت إلى أنه يتم منح المستثمر الذي قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوما كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافي للجهالة، موضحة أنه من المتوقع تكون الترسية في أكتوبر المقبل، والتي ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها في نهاية فبراير وتلقي العروض التي وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة، وتم المضي قدمًا مع هذه العروض والبدء مع 3 شركات من المتقدمين وهي المؤهلة للفحص النافي للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام.

ولفتت إلى دور صندوق مصر السيادي كذراع استثماري للدولة يهدف إلى المساعدة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مؤكدة أن الصندوق السيادي مملوك للشعب المصري يهدف إلى الحفاظ على ثروات الدولة للأجيال القادمة.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود التي تمت خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين بهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وأنه بعد تلقي العروض المختلفة تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على أحد التحالفات (شركة أيكون للاستثمارات) وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف أجنبي، موضحة أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية