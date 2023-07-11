مصر تؤجل مشروعاتها الجديدة وتوجه رسالة حول صندوق النقد الدولي

أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن الطروحات الحكومية تستهدف مصادر الدولة من النقد الأجنبي، وهناك خطة حكومية لترشيد الإنفاق.

وقالت الوزيرة إن تنفيذ المشروعات التي دخلت مع القطاع الخاص مستمر، حيث لم تدخل ضمن الترشيد الحكومي، كما أوضحت أنه سيتم تأجيل كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء فيها، لـ"ننتهي فقط من تنفيذ المشروعات التي تم استكمالها بنسبة 70%"، كما قالت.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الطروحات تمثل برنامجا مصريا خالصا في سياق تركيز الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن البرنامج غير مرتبط بصندوق النقد الدولي أو أي جهات أخرى.

وأوضح أيضا أن مصر تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة، زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% وإيرادات السياحة بنسبة 20%، فضلا عن رفع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% سنوية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، حيث حققت عقودا مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ1.9 مليار دولار، منها حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار، فيما تم الحصول على الباقي بالجنيه المصري.

المصدر: اليوم السابع