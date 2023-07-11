أكبر كازينو في أوروبا يفتح أبوابه

افتتح يوم الثلاثاء بمدينة ليماسول جنوبي قبرص، منتجع "سيتي أوف دريمز"، وهو فندق وكازينو فخم يقدمه القائمون عليه بأنه "الأكبر في أوروبا"، فيما صمم لجذب 300 ألف سائح إضافي للبلاد.

وأعلن المدير العقاري لهذا المشروع الضخم، الأمريكي غرانت جونسون، خلال حفل الافتتاح، أن "هذا المجمع هو الأكبر من نوعه في أوروبا"، حيث يتألف من 14 طابقا تضم 500 غرفة وجناحا تطل جميعها على المدينة والبحر، فضلا عن حمامات سباحة طويلة ومتعرجة، ومرافق رياضية ومدرجا في الهواء الطلق.

وأوضح لورانس هو، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ميلكو" في هونغ كونغ، التي تقف وراء المشروع، أن هذا المجمع "يمنح قبرص إمكانية التحول إلى وجهة سياحية رائدة"، وذلك عقب أعمال بناء استغرقت ثلاث سنوات واستثمارات بأكثر من 637 مليون يورو.

ويرى لورانس أن هذا المشروع "سيسمح لقبرص بالوصول إلى أسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن فكرة بناء المنتجع في ليماسول خطرت له عندما زار المدينة الساحلية قبل 16 عاما لحضور حفل زفاف.

وأوضح المصدر نفسه أنه سعى لبناء "فندق يرغب جيمس بوند بالإقامة فيه"، لافتا إلى أن "قبرص مستعدة الآن للتنافس مع أوروبا والشرق الأوسط في مجال السياحة الفاخرة".

وأقيم الكازينو على مساحة 7500 متر مربع مع 100 طاولة لعب وألف ماكينة قمار جاهزة، في حين صمم الفندق الفاخر لاستقبال نزلاء ميسورين، فأسعار الغرف تتراوح بين 425 إلى 2300 يورو لليلة الواحدة بالموسم السياحي.

ويوظف المجمع، وهو الأول الذي تفتحه "ميلكو" خارج آسيا، ألفي شخص.

المصدر: "فرانس برس"