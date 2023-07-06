رفعت وكالة الاستخبارات المركزية النقاب عن دراسة أجرتها عام 2019.

وبناء على نتائجها، قام الموظفون فيها بتصنيف البلدان، ووضعوها في ترتيب تنازلي، أي من تلك التي "يشربون" فيها الكحول، إلى أقلها شربا. وكان أساس المقارنة هو استهلاك الفرد الواحد من الكحول النقي في السنة الواحدة.

Telegram›PRIMZORI

والمقصود بالكحول النقي هو سائل رمزي معيّن، أقوى من الكحول النقي بنسبة 100٪. على سبيل المثال يوجد أقل من 200 غرام من الكحول النقي في زجاجة بحجم نصف لتر للفودكا 40 درجة، وفي زجاجة من النبيذ الجاف بحجم 750 غرام يوجد حوالي 100 غرام منه. وتم أخذ في الحسبان كل شيء بدءا من الفودكا والنبيذ وانتهاء بالجعة وحتى المشروب من العسل.

احتلت جزر كوك المركز الأول في التصنيف، وهي دولة تتمتع بالحكم الذاتي في ارتباط حر مع نيوزيلندا. ويشرب المواطنون الذين يعيشون في الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ في بولينيزيا، يشربون في المتوسط ​​ما يقرب من 13 لترا من الكحول النقي سنويا، ما يعادل 65 زجاجة من الفودكا.

ويشرب سكان جزر كوك أقل بقليل من دول البلطيق السوفيتية السابقة حيث تشرب لاتفيا 12.9 لترا، ليتوانيا - 11.93 لترا، وإستونيا - 11.65 لترا.

من المدهش أن فنلندا، على الرغم من التحيز الشائع في العالم، تحتل المرتبة الـ 40 فقط (8.23 لترا) في التصنيف. وعادة ما يوصف الإيطاليون بأنهم عشاق النبيذ في وجبتي الغداء والعشاء، فإنهم في المركز الـ51 (7.65 لترا)، متقدمين على عشاق النبيذ الجورجيين الذين هم في المركز الـ53 (7.45 لترا) والمولدوفيين في المركز الـ54 (7.45 لترا أيضا).

وأين روسيا؟ - هي في المركز الـ56. واستهلاكها ما معدله 7.29 لترا من الكحول النقي للفرد الواحد، ما يعادل 40 زجاجة فودكا سنويا، وهو معدل لا بأس به.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا