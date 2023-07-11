مصر.. البورصة تزف نبأ سارا بخصوص طرح الشركات

قالت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية رانيا يعقوب، إن بيان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء كان مهما للغاية لطمأنة الجميع فيما يتعلق بالاقتصاد المصري.

وخلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار"، أوضحت رانيا يعقوب أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن أن الحكومة تتخارج من النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي وتعزز القطاع الخاص.

وذكرت يعقوب أن الدولة تتخارج بالفعل من عدة شركات، حيث تعد شركات "قوية وعملاقة"، سواء عن طريق استحواذ وطني لمستثمرين محليين أو لفائدة مستثمرين أجانب، مؤكدة أن الحصيلة التي تم الحصول عليها تقترب من مليار و900 مليون دولار، 60% منها بالعملة الصعبة و40% منها بالعملة المصرية.

وأشارت رانيا يعقوب إلى أن جزءا من برنامج الطروحات يكون لمستثمر استراتيجي، معتبرة أن "الدولة في هذه المرحلة اتجهت لمستثمر استراتيجي".

وقالت إن البعض كانوا متخوفين من عدم طرح شركات في البورصة، إلا أن الكثير من الصناديق والشركات تتوفر على فوائض مالية وترغب في فرص استثمارية جيدة، ما يجعل الدولة "تبحث عن هذه الصناديق ولكن هذا لا يعني أن الحكومة لن تطرح شركات في البورصة، ولكن كل شيء له توقيته".

المصدر: "صدى البلد"