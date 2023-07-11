متى تختفي الفجوة الدولارية في مصر؟ المتحدث باسم الحكومة يكشف التفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أكد السفير نادر سعد أن تحسين مناخ الاستثمار وعودته إلى معدلاته السابقة ينتج عنه زيادة الصادرات وتتضاعف أرقامها، لافتا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعث اليوم رسالة طمأنة للمستثمرين، من خلال الحديث عن محفزات الاستثمار والإجراءات الفورية التي اتخذتها الدولة.

وأشار المتحدث باسم الحكومة المصرية إلى أن برنامج الطروحات مؤقت ومحدد الأهداف، حيث لا توجد دولة تستمر في الطروحات مدى الحياة، ولكن تدوم الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الاستثمار.

وبين السفير سعد أن مصطلح الفجوة الدولارية يختفي عندما تصل الواردات الدولارية إلى 191 مليار دولار، وحينها قد يتحقق فائض دولاري عندما تزيد الصادرات عن 20%، ما يعني أن هذا يحتاج حتى 2026.

وتابع: "طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة يعني زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.. وإجراءات دعم الاستثمار تستفيد منها آلاف الشركات".

المصدر: "القاهرة 24"