رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: تجارتنا مع الصين ستتجاوز 200 مليار دولار في 2023

صرحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، بأن التجارة المتبادلة بين روسيا والصين مرشحة لأن تتجاوز مستوى 200 مليار دولار بنهاية عام 2023.

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وجاء تصريح المسؤولة الروسية، بعد اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في إطارة زيارة رسمية تقوم بها إلى الصين.

وقالت ماتفيينكو "على الرغم من كل الصعوبات والقيود غير القانونية ومحاولات تقييد التنمية في بلادنا، فإن التجارة (بين روسيا والصين) تنمو بشكل مطرد، وحتى بوتيرة أعلى من السابق، لذلك هناك جميع الأسباب للتأكيد أنه بحلول نهاية هذا العام سيتخطى التبادل التجاري حاجز الـ200 مليار دولار".

وأضافت أن أكثر من 70% من التسويات المتبادلة بين روسيا والصين تتم في الوقت الحاضر بالعملات الوطنية، فيما أعربت عن ثقتها في أن "الصداقة الروسية الصينية، والتعاون الروسي الصيني، لن يكون لها حاضر جيد فقط، بل سيكون لها مستقبل عظيم أيضا".

ويقوم وفد من البرلمان الروسي، برئاسة فالنتينا ماتفيينكو، بزيارة للصين بناء على دعوة من تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في جمهورية الصين الشعبية، أعلى هيئة تشريعية في الصين.

المصدر: إنترفاكس