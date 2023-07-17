لماذا ينبغي الاستثمار في سخالين الروسية؟

تعد جزيرة سخالين في الشرق الأقصى الروسي من المناطق الاستثمارية الواعدة، حيث تحتوي على ثروات طبيعية ضخمة وتقدم السلطات فيها تسهيلات للمستثمرين، كما تتمتع ببنية تحتية متميزة.

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وفي ما يلي جوانب من إيجابيات الاستثمار في سخالين:

- تعتبر مقاطعة سخالين الروسية ركيزة أساسية في اقتصاد الشرق الأقصى الروسي.

- تعد مقاطعة سخالين واحدة من أكثر المناطق الروسية جذبا للاستثمارات.

- من أولويات منطقة سخالين توفير أفضل الظروف المناسبة للاستثمار.

- نجحت سخالين على مدى 9 سنوات في تطوير المناطق الخاصة للتنمية المطردة (TOR) وميناء فلاديفوستوك الحر (FPV).

- حكومة سخالين منفتحة على الحوار مع رجال الأعمال وعلى استعداد لتقديم الدعم الشامل لتنفيذ مبادرات الاستثمار.

- تتمتع سخالين باستقرار اقتصادي عال وظروف مواتية لممارسة الأعمال الحرة، بفضل موقعها الاستراتيجي.

- احتلت سخالين المركز الرابع في قائمة التصنيف الوطني للمناخ الاستثماري بين الأقاليم الروسية.

- لدى سخالين خطوط ملاحية في أكثر من 5 مدن وبنية تحتية متطورة وواسعة النطاق للنقل الجوي والبحري.

- بفضل النمو النشط للمشاريع البحرية في سخالين، تطورت البنية التحتية للنفط والغاز، لذلك لا حاجة إلى البناء من الصفر، فالقدرات الداعمة متوفرة.

- سخالين تمثل منطقة محورية في إعادة توجيه سوق الطاقة نحو دول آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما يحدث الآن في ظل تحوّل وجهات الاقتصاد الروسي.

- تتوفر في سخالين "منطقة التنمية المطردة" و"ميناء فلاديفوستوك الحر"، وفرص ومزايا تنافسية تجذب الاستثمارات طويلة الأمد.

- تقدم سخالين مزايا قانونية ولوجستية بفضل قاعدتها التنظيمية القانونية كونها منصة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ويوفر الإقليم الظروف الملائمة لممارسة أعمال حرة مستقرة وناجحة كما تتضمن المزايا الرئيسة التسهيلات الضريبية والتشريعات المواتية لممارسة الأعمال الحرة.

أرقام عن اقتصاد مقاطعة سخالين

شهد نشاط مقاطعة سخالين في مجال الاستثمار زيادة كبيرة في السنوات الثلاث المنصرمة ما يعد مؤشرا على تنوع مجالات التنمية الاقتصادية.

وللسنة الثالثة على التوالي يرتفع مستوى جودة البنية التحتية.

- بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة العام الماضي 1342.7 مليار روبل.

- بلغ حجم الاستثمارات في رأس المال الثابت لسخالين في الربع الأول من 2023 مستوى 35579.7 مليون روبل.

- تحتل المقاطعة المركز الرابع في قائمة كيانات مناخ الاستثمار في روسيا

- 99% من أراضي المقاطعة تغطيها شبكة G4.

- 50% من العاملين حاصلين على شهدات في التعليم العالي.

- يبلغ عدد سكان المقاطعة 466009 شخصا.

أبرز مشاريع سخالين

ينفذ في مقاطعة سخالين اليوم 150 مشروعا استثماريا تشمل قطاعات واسعة في مختلف المجالات بدءا من السياحة وتربية الأسماك وصولا إلى تكرير النفط، فضلا عن الخدمات اللوجستية والزراعة والبناء والرعاية الصحية.

1. قطاع النفط والغاز:

يحتل قطاع النفط والغاز الموقع المركزي في هيكلية الإنتاج الصناعي في مقاطعة سخالين. تنتج المنطقة 29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و12.5 مليون طن من النفط في السنة.

1.1 تشييد مصفاة لتكرير البترول:

الطاقة الإجمالية 4 ملايين طن في السنة، بإنتاج كيروسين الطيران والبنزين ووقود الديزل ووقود السفن. من المتوقع تصدير 90% على الأقل، من منتجات المصفاة إلى دول آسيا والمحيط الهادي.

2. الخدمات اللوجستية

- مركز لوجستي دولي:

يتم تشييد مركز لوجستي دولي ومن المخطط الانتهاء من بنائه بحلول العام 2025، وسيقع في تقاطع الطرق الرئيسة الحالية والمستقبلية في الجزيرة، ليربط بين طرق السكك الحديدية والبحرية والبرية والبنية التحتية الجوية للجزيرة.

- ميناء كورساكوف البحري:

يبلغ معدل دوران الحمولة 14.5 مليون طن من الشحنات في السنة، والغرض من الميناء هو نقل البترول والغاز المكثف والفحم والتزويد بالوقود. من المقرر الانتهاء من التشييد في عام 2026.

- مجمع المطارات الجديد: يبلغ عدد المسافرين 5 مليون راكبا، وسيبدأ تشغيل المجمع الجديد في الربع الثالث من هذا العام. وقد تم البدء في تشييد مدرجات جديدة ومن المقرر دخولها الخدمة في العام 2024.

3. مجمع مصايد الأسماك

احتل مجمع مصايد الأسماك في المنطقة مراتب رائدة في روسيا على مدة سنوات عديدة، ويبلغ الإنتاج أكثر من 750 ألف طن، ويتم الاصطياد بالدرجة الأولى أسماك: بولوك والرنجة وسمك السلمون الباسيفيكي.

يتم توجيه قرابة 90% من حجم التصدير السنوي للمنتجات السمكية إلى دول آسيا والمحيط الهادي والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتتجاوز قيمة الصادرات أكثر من من 100 مليون دولار في السنة.

4. صناعة البناء والتشييد

- إنشاء معمل أسمنت في الجزء الأوسط من الجزيرة. سينتج المصنع أسمنت من نوعي M400 و M500 وهي أعلى درجات الجودة. يتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج 700 ألف طن في السنة.

5. السياحة

تشهد مقاطعة سخالين زيادة متسارعة في التدفق السياحي، حيث يزور المقاطعة التي تتمتع بمناظر طبيعية خلابة قرابة 350 ألف شخص في السنة.

وتتمتع جزر سخالين والكوريل بإمكانيات ترفيهية عالية، الأمر الذي يساهم في استقطاب السائح، وتشمل مرافق الترفيه في المقاطعة منتجع "غورني فوزدخ"، الذي يعد من أفضل منتجعات التزلج في روسيا.

ويعد قطاع السياحة في المقاطعة من القطاعات الاقتصادية الواعدة للاستثمار، حيث تمتلك مقاطعة سخالين المناظر والطبيعة الخلابة لجذب السياح، إلى جانب البنية التحتية القوية.

قطاعات واعدة للاستثمار:

تسعى إدارة مقاطعة سخالين إلى تطوير قطاعات مختلفة في العمل الحر تشمل:

1. الاستثمار والمشاريع الناشئة

2. التقنيات الزراعية

3. الطاقة والمحروقات

4. الخدمات اللوجستية

5. الرعاية الصحية والسياحة العلاجية

6. الطاقة المتجددة

7. التعليم

8. تربية الأحياء البحرية

يمكن التعرف على جميع الفرص الاستثمارية في مقاطعة سخالين الروسية من خلال الرابط: https://investinsakhalin.ru/

المصدر: RT