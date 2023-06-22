تعتبر منطقة الشرق الأقصى في روسيا منطقة اقتصادية واعدة، بما في ذلك سخالين، فإلى جانب النفط والغاز تمتلك هذه المنطقة قطاعات اقتصادية غنية بالفرص الاستثمارية.

وفيما يلي 8 نقاط تشجع الاستثمار في سخالين الروسية:

- تبلغ قيمة الاستثمارات في رأس المال الثابت في المقاطعة 35.579 مليار روبل (حوالي 423 مليون دولار) في الفترة من يناير حتى مارس هذا العام.

- حتى الآن تم تنفيذ 150 مشروعا استثماريا في المقاطعة في مجالات تشمل: السياحة وتربية الأحياء البحرية وتكرير النفط والغاز وكذلك الخدمات اللوجستية وقطاعات الزراعة والبناء والرعاية الصحية.

- وبحسب تصنيف عن المناخ الاستثماري في مناطق روسية لـ2023 تصنف مقاطعة سخالين ضمن المراتب الخمس الأولى في قائمة أفضل المناطق للاستثمار وذلك للسنة الثانية على التوالي.

- النشاط الاستثماري في المقاطعة خلال السنوات الثلاث الماضية يشهد زيادة كبيرة، ما يشير إلى تنوع مجالات التنمية الاقتصادية فيها.

- بدأ في 2023 العمل في برنامج "معيار الاستثمار الإقليمي" الذي يهدف إلى خلق بيئة مواتية في المقاطعة للمستثمرين. وتتألف آلية عمل البرنامج من 5 أقسام، أول قسمين ينظمان العلاقة المتبادلة بين المقاطعة والمستثمرين، والقسم الثالث يتضمن الدعم الإداري والقانوني والتنظيمي للمستثمرين، والقسمين الرابع والخامس يشملان مجموعة أدوات تساعد على تعديل المشاريع الاستثمارية.

- سلطات المقاطعة أنشأت مؤسسة خاصة لاتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار.

- من المتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة في المقاطعة في 2023 بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي إلى 290 مليار روبل (حوالي 3.45 مليار دولار).

يمكن التعرف على جميع الفرص الاستثمارية في مقاطعة سخالين الروسية من خلال الرابط: https://investinsakhalin.ru/

ومقاطعة سخالين هي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا، وتتكون من جزيرة سخالين وجزر كوريل وتقع في الشرق الأقصى الروسي وتبعد مسافة حوالى 10 آلاف كيلومتر عن موسكو. ويبلغ تعداد سكان المقاطعة نحو 600 ألف نسمة، ومركزها الإداري هو مدينة "يوجنو سخالينسك".

(الدولار = 84 روبلا)

المصدر: RT