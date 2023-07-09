عقب ضجة في مصر.. رئيس البورصة يعلق على ارتفاع سعر سهم شركة "طاقة عربية"

كشف رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، تفاصيل الارتفاع الكبير لسعر سهم شركة "طاقة عربية"، حيث شرع في تداوله بخمسين قرشا ليقفز بشكل مفاجىء إلى 500 جنيه.

وأوضح رامي الدكاني في اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، أن السهم تابع لشركة من القطاع الخاص، حيث فوجىء الجميع منتصف نهار الأحد بارتفاع سعره إلى 500 جنيه، ما أثار حالة من الحيرة والاستفهام.

وأشار الدكاني إلى تسجيل تحركات غير مبررة للسهم، ما تطلب التدخل، موضحا أن شركات السمسرة هي من طلبت وقف التداول وإلغاء العمليات المنفذة، وهو أمر مشروع لها، مثلما أكد.

ونوه رئيس البورصة بأن السهم سيطرح غدا مرة أخرى بخمسين قرش، إذ شهدت البورصة المصرية، يوم الأحد، إلغاء عملية التداول على أسهم شركة "طاقة عربية"، بعد طلبات تقدمت بها شركة "هيرميس للسمسرة" وعدد من شركات الوساطة المالية، ما طرح عدة أسئلة عن الموضوع.

وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أوضح خبير الأوراق المالية، محمد ماهر، أن سهم شركة "طاقة عربية" ارتفع بنسبة 1000% تقريبا، فبعدما كان يساوي قيمة نصف جنيه وصل لقرابة 450 جنيها، مشيرا إلى أن إحدى العمليات تكون قد تمت عن طريق الخطأ وحدثت عملية شراء، ما أدى إلى الضجة حول الموضوع، كما أكد أن "طاقة عربية" هي إحدى شركات مؤسسة القلعة المملوكة لرجل الأعمال، أحمد هيكل.

وأكد ماهر أن إجراءات البورصة المصرية متزنة وقانونية، حيث لا يجب أن يزيد حد التداول عن 20 % من قيمة السهم، وهو الأمر الذي لم ينطبق على أسهم شركة "طاقة عربية" التي وصلت إلى 1000% تقريبا، كما كانت نحو 75 صفقة قد تم نفذت عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة "طاقة عربية" في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.

المصدر: "المصري اليوم"